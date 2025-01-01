Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau - Staffel 2 Folge 5
Franz hat für Monika und Claudia etwas Besonderes geplant. Er will mit ihnen Ski fahren gehen. Was die beiden nicht wissen: Auch Gerhard wird mit seinen beiden Damen mit von der Partie sein. Als die sechs aufeinander treffen, kommt es zum Eklat. Gerhard wirft Iris und Rafaela vor, sie seien zu faul. Sie kontern, dass er nur Show machen würde und es nicht ernst mit den Beiden nehme. Iris kündigt an, dass sie nach Hause fahren will. Iris und Rafaela sind außer sich über Gerhards Verhalten. Franz und Claudia vergnügen sich derweil im Schnee. Bei dem Biobauern macht sich eine Erkältung bemerkbar, er möchte nach Hause und Claudia begleitet ihn. Sie steckt ihn sofort ins Bett und kümmert sich rührend um ihn. Kommt Franz recht bald wieder zu Kräften und wird er sich bei Claudia erkenntlich zeigen? Zu Markus ist jetzt auch die quirlige Martha auf den Hof gekommen. Sie wird erstmal über die Schlafsituation aufgeklärt. Doch sie will lieber mit Isabella statt mit ihm in einem Bett schlafen. Markus ist darüber nicht so erfreut. Nachdem dieses Thema besprochen ist, muss eingekauft werden. Kann Martha den Junggesellenhaushalt noch umkrempeln und wie werden sich die beiden Mädels auf dem Hof behaupten? Annette arbeitet mit ihren beiden Jungs nach einer durchzechten Nacht gemeinsam im Stall. Für Simon und Ingo noch mal eine harte Bewährungsprobe. Allerdings ist Annette sehr zufrieden. Bei einem gemeinsamen Frühstück, trumpft Simon wieder mal auf. Er bereitet für Annette ihren morgendlichen Kakao perfekt zu. Annette zeigt sich sichtlich beeindruckt. Wie wird Annette sich entscheiden und hat Ingo noch ein Trumpf im Ärmel? Auch Gottfried bereitet sich auf die Ankunft von seiner Isabella vor. Blumen und Lebensmittel müssen noch eingekauft werden. Wird sich Isabella genauso auf Gottfried freuen?
