Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 22: Angeturnt und durchgeknallt
42 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12
Hobie ist aufgeregt, denn er hat ein neues Idol: Stuntman Johnny Danger. Der virtuose Motorradfahrer animiert Hobie und seine minderjährigen Freunde, Alkohol zu trinken. Am nächsten Tag zieht Mitch die Leichen zweier Jungs aus dem Wasser.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited