Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 13vom 02.08.2025
Folge 13: Hilferuf von Tanner

42 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12

Tanner, Mitchs kleiner Freund, leidet unter dem Sadismus seines Vaters. Auf seinen verzweifelten Hilferuf bringt Mitch den Jungen in Sicherheit - und wird wegen Kindesentführung festgenommen ... Per Fallschirm erhält Jessie von ihrem Verehrer, einem Piloten, ein wertvolles Geschenk. Schließlich verrät er ihr, dass er nur als Bote fungiert hat - das Geschenk ist von J.D. ...

