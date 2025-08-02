Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 13: Hilferuf von Tanner
42 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12
Tanner, Mitchs kleiner Freund, leidet unter dem Sadismus seines Vaters. Auf seinen verzweifelten Hilferuf bringt Mitch den Jungen in Sicherheit - und wird wegen Kindesentführung festgenommen ... Per Fallschirm erhält Jessie von ihrem Verehrer, einem Piloten, ein wertvolles Geschenk. Schließlich verrät er ihr, dass er nur als Bote fungiert hat - das Geschenk ist von J.D. ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited