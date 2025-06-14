Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1vom 14.06.2025
41 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12

Neely arbeitet wieder bei "Baywatch". Als Mitch, Craig und Ashley auf deren Mutter warten, taucht plötzlich Neelys Ex-Mann auf. Durch ein Gespräch findet Mitch heraus, dass Neely ihn bezüglich Peter angelogen hat und stellt sie zur Rede. April wurde zu einem Vorstellungsgespräch nach New York eingeladen - zufällig nimmt auch Cody dasselbe Flugzeug. Als es startet, geschieht eine furchtbare Katastrophe: Es gerät in Turbulenzen, stürzt ins Meer und zerbricht in zwei Teile ...

