Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Pechsträhne

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 14vom 02.08.2025
Folge 14: Die Pechsträhne

42 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 6

Mit Sorge beobachten Mitch und April das veränderte Wesen von Craig, der in letzter Zeit vom Pech verfolgt scheint. Ist es wirklich nur seine Scheidung, die ihm so zusetzt? Mitch überredet seinen Freund zu einem Paddel-Ausflug auf den Rettungsbrettern. Fern des Strandes rückt Craig endlich mit seinen Sorgen heraus: Er hat Lymphknotenkrebs. Plötzlich geraten die beiden in dichten Nebel und verlieren die Orientierung. Damit nicht genug: Ein Haifisch nimmt sie ins Visier ...

SAT.1 GOLD
