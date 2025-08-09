Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Australien ruft - Teil 1

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 16vom 09.08.2025
Australien ruft - Teil 1

Australien ruft - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 16: Australien ruft - Teil 1

42 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12

Jake erfährt, dass ihm seine kürzlich verstorbene Ex-Frau in Australien einen Sohn namens Terry hinterlassen hat, von dessen Existenz er keine Ahnung hatte. Mitch überzeugt ihn davon, dass er sich seinen Vaterpflichten stellen muss. Die ganze Baywatch-Crew begleitet Jake auf den fünften Kontinent - nicht nur, um ihm den Rücken zu stärken, sondern auch, um mit den australischen Kollegen einen Rettungsschwimmer-Wettkampf auszutragen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen