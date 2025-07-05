Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Das Phantom vom Strand
42 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
J.D. ist irritiert, als ihn ein Notruf zum Strand ruft und er feststellen muss, dass der verunglückte Mann bereits aus dem Meer geborgen wurde. Von dem mysteriösen Retter fehlt aber jede Spur. Derweil ärgert sich die Baywatch-Crew mit der neuen Reinigungskraft Jessie Owens herum, die beim Putzen eine komplette Niete ist. Als Alex Jessie entlassen will, wird sie plötzlich stutzig: Diese merkwürdigen Spuren an Jessies Arm - könnte sie der Phantom-Rettungsschwimmer sein?
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited