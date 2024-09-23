Der Flugzeugabsturz - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Der Flugzeugabsturz - Teil 2
42 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12
Craig, der mit Newman zu dem gesunkenen Flugzeug getaucht ist, um nach Überlebenden zu suchen, wird von April wahrgenommen, die nun alle davon überzeugen will, dass sie gerettet werden. Nachdem Craig wieder aufgetaucht ist, berichtet er den anderen von der aussichtslosen Lage, in der sich die Verletzten befinden. Auch Neely ist im Einsatz, wird aber von einem Wrackteil getroffen und geht unter - ein hochdramatischer Kampf ums Überleben beginnt ...
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited