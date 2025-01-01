Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 19
Folge 19: Der Mann mit der Schusswunde

42 Min.Ab 12

Alex rettet einen Mann, der mit einer Schusswunde hilflos im Wasser treibt. Als sie ihn an Land bringen will, nehmen zwei Drogenhändler, Lisa und Jason, die Verfolgung auf. Alex und der Verwundete retten sich in eine Höhle, aber die steigende Flut treibt sie wieder hinaus. Während der Mann aufgrund des Blutverlustes allmählich die Besinnung zu verlieren droht, muss sich Alex etwas einfallen lassen, um die unbarmherzigen Verfolger auszutricksen ...

