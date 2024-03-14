Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Mr. oder Mrs. Right? Gina-Lisas große Entscheidung

Staffel 1Folge 10vom 14.03.2024
35 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 6

Geht Gina-Lisas abenteuerlicher Heiratsplan auf? Zusammen mit Stephie und Flocke ist sie in Las Vegas um endlich "Ja!" zu sagen. Nach dem Einzeldate mit Flocke ist Stephie an der Reihe und schon wieder läuft nichts nach Plan. Gina-Lisa steckt im absoluten Gefühlschaos. Wer wird am Ende mit ihr vor dem Traualtar stehen?

