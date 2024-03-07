Im Kreuzverhör - Gina-Lisas Mama nimmt Anwärterin Stephie unter die LupeJetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 7: Im Kreuzverhör - Gina-Lisas Mama nimmt Anwärterin Stephie unter die Lupe
29 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 6
Reality-Star Gina-Lisa schippert weiter in Richtung Hafen der Ehe. Mit wem wird sie in Las Vegas vor den Altar treten? Diese Frage ist nicht geklärt, doch eins ist Gina-Lisa besonders wichtig: Mamas Segen. Bei einem entspannten Essen soll sie Freundin Stephie kennenlernen. Wird sie beiden auch ihre Zustimmung geben?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH
Enthält Produktplatzierungen