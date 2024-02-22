Zum Inhalt springenBarrierefrei
32 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

Reality-Queen Gina-Lisa will heiraten und mit Flocke hat sie bereits einen heißen Anwärter am Haken. Zusammen mit ihren Forsthaus-Mitstreitern Matthias und Sam besucht sie in Köln eine queere Veranstaltung. Dort trifft "Verkuppler-Sam" mit seiner Partner:innen-Wahl für Gina-Lisa mitten ins Schwarze. Auf einmal ist nicht mehr so klar, wer das Rennen ums Gina-Lisas Herz macht.

