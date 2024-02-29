Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

JoynStaffel 1Folge 5vom 29.02.2024
30 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12

Das Liebeswirrwarr geht weiter und mittendrin Gina-Lisa. Vor ihr steht ein großer Berg an Beichten. Flocke erfährt, dass sich Gina-Lisa noch mit einer weiteren Person datet. Diese Offenbarung macht ihn sauer und er zieht sich erstmals zurück. Wie wird Stephie reagieren, wenn sie von Gina-Lisas Hochzeitsplänen und ihrem vermeintlichen Konkurrenten erfährt? Verbaut sich Gina-Lisa mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem "zweigleisig fahren" sämtliche Chancen auf ihr persönliches Happy End?

