Gina-Lisa lässt die Bombe platzen: Hochzeit in 90 TagenJetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 1: Gina-Lisa lässt die Bombe platzen: Hochzeit in 90 Tagen
35 Min.Folge vom 15.02.2024
"Single Like a Pringle"? Nicht mehr mit Gina-Lisa! Denn die Reality-Queen verabschiedet sich von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle. Gina-Lisa ist klar: Sie will heiraten. Nun steht der Beschluss, dass es in kürzester Zeit so weit sein soll. Aber auf wen hat Gina-Lisa ein Auge geworfen? Und kann der abenteuerliche Heiratsplan aufgehen? Und wie reagieren Gina-Lisas engste Vertraute auf ihren sportlichen Heiratsplan - Schock oder Vorfreude und Support?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH
Enthält Produktplatzierungen