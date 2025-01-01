Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Gina-Lisa beim Brautkleid-Shopping

JoynStaffel 1Folge 6
Gina-Lisa beim Brautkleid-Shopping

Gina-Lisa beim Brautkleid-ShoppingJetzt kostenlos streamen

Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Folge 6: Gina-Lisa beim Brautkleid-Shopping

35 Min.Ab 6

Klassisch suchen Bräute erst nach einem Brautkleid, wenn sie auch den passenden Gegenpart zum Heiraten gefunden haben. Doch nicht bei Gina-Lisa. Trotz Gefühlschaos rund um Flocke und Stephie, macht sie sich auf die Suche nach ihrem Las Vegas Traumkleid. Das Kleid ist schnell gefunden, aber für wen entscheidet sich Gina-Lisa, um mit ihr vor den Traualtar zu treten? Kann ihr abenteuerliche Heiratsplan aufgehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Joyn
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Alle 1 Staffeln und Folgen