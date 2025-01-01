Gina-Lisa beim Brautkleid-ShoppingJetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 6: Gina-Lisa beim Brautkleid-Shopping
35 Min.Ab 6
Klassisch suchen Bräute erst nach einem Brautkleid, wenn sie auch den passenden Gegenpart zum Heiraten gefunden haben. Doch nicht bei Gina-Lisa. Trotz Gefühlschaos rund um Flocke und Stephie, macht sie sich auf die Suche nach ihrem Las Vegas Traumkleid. Das Kleid ist schnell gefunden, aber für wen entscheidet sich Gina-Lisa, um mit ihr vor den Traualtar zu treten? Kann ihr abenteuerliche Heiratsplan aufgehen?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH
Enthält Produktplatzierungen