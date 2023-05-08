Gran Paradiso - Königreich für Steinböcke und KlettererJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.05.2023: Gran Paradiso - Königreich für Steinböcke und Kletterer
49 Min.
Auf den Spuren des Königs der Alpen, dem Urvater der Steinböcke in Europa, unternehmen Doppel-Olympiasieger Benjamin Raich und Kletter-Legende Bernd Zangerl eine Skitour im Gran Paradiso. Ihr Ziel ist der Gipfel des 4.061 Meter hohen Gran Paradiso. Im Königreich für Steinböcke und Kletterer gelingt Bernd Zangerl im Valle Dell'Órco die Tour „Grenzenlos“. Zangerl setzt fünf Jahre nach seiner schweren Verletzung im Clean Climbing - also mit nur wenig Absicherung - einen weiteren Meilenstein.
