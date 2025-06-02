Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Gasteinertal - Von Bergen beschützt, vom Wasser geleitet

Das Gasteinertal - Von Bergen beschützt, vom Wasser geleitet

Das Gasteinertal im Salzburger Pongau ist bekannt für seine Heilquellen, die Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth von Österreich bereits im 19. Jahrhundert für sich entdeckten. Es sind aber nicht nur die kostbaren Quellwasser, die das Gasteinertal mit dem Kurort Bad Gastein zu einer ganz besonderen Gegend machen. Vor allem ist es die vielseitige Gebirgslandschaft, die Trailrunner Martin Schwarzl im Laufschritt für Bergwelten erkunden wird. Von uralten Ruinen bis hin zum Sternenbiwak.

