Folge vom 24.10.2022: 10 Jahre Bergwelten - "...hinter den Kulissen"
48 Min.Folge vom 24.10.2022
Seit nunmehr zehn Jahren geht ServusTV mit der wöchentlich ausgestrahlten Alpin-Dokumentationsreihe Bergwelten erfolgreich auf Sendung. Ein Format, das sich im übertragenen Sinn eng an die fantastischen Silhouetten der Gebirge unserer Erde hält. Nicht allein die Gipfel sind unser Ziel, sondern die Wege dorthin in allen Höhenlagen und gemeinsam mit Menschen, die von den Bergen geprägt sind. Menschen, die mit ihren alpinen Abenteuern Geschichten und Geschichte geschrieben haben.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen