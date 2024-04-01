Berg, Land, Fluss: Vom Bodensee nach Wien (3/3)Jetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 01.04.2024: Berg, Land, Fluss: Vom Bodensee nach Wien (3/3)
Folge vom 01.04.2024
Vier abenteuerlustige Freunde nehmen die Zuschauer mit auf ihre unvergessliche Reise vom Westen Österreichs bis ins Herz von Wien. Mit Packrafts, zu Fuß und durch Paragliding überwinden sie atemberaubende Hindernisse und schaffen unvergessliche Erinnerungen entlang ihres abenteuerlichen Weges.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen