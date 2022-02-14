Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Eine Seilschaft fürs Leben - Barbara Zangerl und Jacopo Larcher

ServusTV
Folge vom 14.02.2022
Eine Seilschaft fürs Leben - Barbara Zangerl und Jacopo Larcher

Eine Seilschaft fürs Leben - Barbara Zangerl und Jacopo LarcherJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 14.02.2022: Eine Seilschaft fürs Leben - Barbara Zangerl und Jacopo Larcher

48 Min.Folge vom 14.02.2022

Die Liebesgeschichte von Babsi Zangerl und Jacopo Larcher ist außergewöhnlich. Beide zählen zur Weltelite im Klettern - ihr Arbeitsplatz ist die Vertikale, ihr Wohnzimmer der Van. Hier die entschlossene Vorarlbergerin, da der schüchterne Südtiroler, italienisch-sprachig und anfangs kaum eines deutschen Wortes mächtig. Wie funktioniert eine Liebesbeziehung in Extrem-Situationen? Bergwelten begleitet das Paar auf spektakulären Boulder-Routen im ‚Val di Mello‘ und durch die Eiger-Nordwand.

