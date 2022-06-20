Vie Ferrate - Klettersteige in den AlpenJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 20.06.2022: Vie Ferrate - Klettersteige in den Alpen
48 Min.Folge vom 20.06.2022
Keine alpine Disziplin hat sich in den letzten 20 Jahren derart rasant entwickelt wie das Klettersteig-Gehen. Die Vie Ferrate, die eisernen Wege, haben ein neues Publikum auf die Berge gebracht. Es gibt Steige für Kinder, felsige Hochseilgärten oder extrem anspruchsvolle Sportklettersteige. Die Vie Ferrate sind heute ein fixer Bestandteil der Bergwelt. Wer sich ihnen mit Eigenverantwortung und einer Portion Neugier nähert, dem eröffnen die eisernen Wege faszinierende alpine Abenteuer.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen