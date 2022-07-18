Peter Habeler - Die Berge, mein Leben, meine Freiheit...Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.07.2022: Peter Habeler - Die Berge, mein Leben, meine Freiheit...
Peter Habeler schrieb 1978 mit Reinhold Messner Alpingeschichte: Sie waren die Ersten,, die den Gipfel des Mt.Everest, den höchsten Punkt der Erde, ohne Flaschensauerstoff erreichten. Der Bergführer und Spitzenalpinist war unter den europäischen Pionieren auf den Big-Walls im Yosemite, er wiederholte die Buhl-Routen in Tirol und die Klassiker der Westalpen in Rekordzeiten. Nun wird Peter Habeler 80 Jahre alt - und die Berge lassen ihn nicht los. Das spannende Porträt eines Ausnahmebergsteigers.
