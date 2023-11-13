Bergwelten
Folge vom 13.11.2023: Wien - Wiege des Alpinismus
48 Min.Folge vom 13.11.2023
Kletterer und Alpinist David Untersmayr vom Österreichischen Alpenverein begibt sich auf die Spuren des Wiener Alpinismus in und um die Bundeshauptstadt. Seine Reise führt ihn an erstaunlich unterschiedliche Orten - zu Routen am Peilstein und der Rax, zu legendären Klettereien im Gesäuse und schließlich ins Mont Blanc-Massiv an den Dent du Geant. Auf seinen Erkundungstouren trifft er auf eine Reihe von Bergsteigern, mit denen er die Historie des Wiener Alpinismus und seiner Anfänge aufrollt.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen