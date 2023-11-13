Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Wien - Wiege des Alpinismus

ServusTV
Folge vom 13.11.2023
Wien - Wiege des Alpinismus

Wien - Wiege des AlpinismusJetzt kostenlos streamen

Bergwelten

Folge vom 13.11.2023: Wien - Wiege des Alpinismus

48 Min.Folge vom 13.11.2023

Kletterer und Alpinist David Untersmayr vom Österreichischen Alpenverein begibt sich auf die Spuren des Wiener Alpinismus in und um die Bundeshauptstadt. Seine Reise führt ihn an erstaunlich unterschiedliche Orten - zu Routen am Peilstein und der Rax, zu legendären Klettereien im Gesäuse und schließlich ins Mont Blanc-Massiv an den Dent du Geant. Auf seinen Erkundungstouren trifft er auf eine Reihe von Bergsteigern, mit denen er die Historie des Wiener Alpinismus und seiner Anfänge aufrollt.

