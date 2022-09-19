Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Großglockner zum Piz BuinJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.09.2022: Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Großglockner zum Piz Buin
47 Min.Folge vom 19.09.2022
Extremradler Wolfgang Fasching auf Tour durch Österreich und Südtirol: diesmal nicht nur auf dem Rad, sondern vor allem in den Bergen. Im zweiten Teil dieser sehr persönlichen Österreich-Rundfahrt begleiten ihn Skisprung-Olympiasieger Martin Koch (auf den Großglockner), Leichtathletin Verena Mayer (auf die Wildspitze), 4.000er-Spezialistin Marlies Czerny, (Großvenediger), Kletterprofi Simon Gietl (Kleine Zinne) und Himalaya-Spezialist Theo Fritsche (Piz Buin).
