Folge vom 26.09.2022: Die Karawanken - unterwegs im wilden Süden
48 Min.Folge vom 26.09.2022
Die Karawanken sind ein wildes, naturbelassenes 100km langes Grenzgebirge. Wer die Abgeschiedenheit der Natur sucht findet hier jeden Tag neue Abenteuer. Gerald Sagmeister und Thomas Brandauer wiederholen ihre Erstbegehung nach 35 Jahren im 8.Grad an der Koschuta. Niki Sagmeister und Kevin Böck wagen eine spektakuläre MTB Fahrt im Black Hole Trail in den Bergwerksstollen der Petzen. Die Karawanken ein alpines Juwel im Süden Österreichs.
