Am Achensee - Zwischen Rofan und KarwendelJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 30.05.2022: Am Achensee - Zwischen Rofan und Karwendel
47 Min.Folge vom 30.05.2022
Wer Abenteuer am Berg, zu Wasser oder in der Luft erleben möchte, ist am Achensee genau richtig. Eingebettet in die spektakuläre Kulisse von Karwendel und Rofan liegt das „Meer der Tiroler“ und lockt all jene, die wandern, klettern, schwimmen, surfen oder Gleitschirm fliegen wollen. Dazu gibt es grandiose Ausblicke und eindrucksvolle Naturerlebnisse.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen