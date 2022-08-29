Das Gesäuse - Wild und ungezähmtJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 29.08.2022: Das Gesäuse - Wild und ungezähmt
48 Min.Folge vom 29.08.2022
Am Fuße eines steil aufragenden Kalkgebirges bahnt sich die Enns durch eine der mächtigsten Schluchten Österreichs. Wir erleben den Nationalpark Gesäuse in seiner ganzen Vielfalt - ob auf den schroffen Felsen, den wilden Strömen und Schluchten oder per Segelflieger durch die Luft. Als jüngster Nationalpark des Landes bewahrt dieses Schutzgebiet eine wildromantische Naturkulisse, die Abenteurer und Ruhesuchende gleichermaßen in ihren Bann zieht.
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