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Bergwelten

Das Gesäuse - Wild und ungezähmt

ServusTVFolge vom 29.08.2022
Das Gesäuse - Wild und ungezähmt

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Bergwelten

Folge vom 29.08.2022: Das Gesäuse - Wild und ungezähmt

48 Min.Folge vom 29.08.2022

Am Fuße eines steil aufragenden Kalkgebirges bahnt sich die Enns durch eine der mächtigsten Schluchten Österreichs. Wir erleben den Nationalpark Gesäuse in seiner ganzen Vielfalt - ob auf den schroffen Felsen, den wilden Strömen und Schluchten oder per Segelflieger durch die Luft. Als jüngster Nationalpark des Landes bewahrt dieses Schutzgebiet eine wildromantische Naturkulisse, die Abenteurer und Ruhesuchende gleichermaßen in ihren Bann zieht.

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