Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 010
42 Min.Folge vom 11.11.2004Ab 6
Bianca kann nicht verbergen, wie schockiert sie über Olivers Verlobung ist. Oliver, der nicht ahnt, dass Bianca von Judith weiß, schickt ihr einen Strauß Rosen mit einer Karte: "Für die schönste Nacht meines Lebens". Alexander ist inzwischen aus Zürich zurückgekehrt. Ariane empfängt ihn mit bissigen Kommentaren und Sofia ist sauer, weil er ihr die begehrte Modezeitschrift nicht mitgebracht hat. Am Nachmittag gehen Oliver und Matthias gemeinsam angeln. Bianca serviert den beiden einen Snack und erklärt Oliver trocken, dass sie eine gute Nachricht für ihn habe: Eine Postkarte von seiner Verlobten sei angekommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises