Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 004
Bianca und Oliver hauchen sich einen ersten zarten Kuss auf die Lippen. Bianca ist zutiefst verwirrt und hat Angst vor ihren eigenen Gefühlen. Hilflos weicht sie Oliver nach ihrem Kuss immer wieder aus. Als er sich mit ihr verabredet, beobachtet sie ihn an ihrem Treffpunkt, wagt es aber nicht, ihn anzusprechen. Katy nutzt Biancas Gefühlsverwirrungen aus, um ihr Oliver auszureden. Oliver Wellinghoff sei nichts für sie. Wer einmal lüge, lüge immer. Gleichzeitig tut Katy alles, um Bianca vor Oliver schlecht zu machen. Obendrein bittet sie ihn ohne Skrupel, ob er ihr und Bianca die Miete vorstrecken könne. Oliver gibt Katy das Geld, weil er sich um Bianca sorgt. Unterdessen bahnt sich zwischen Olivers Eltern Alexander und Ariane ein heftiger Streit an, weil Alexander das geplante Familienwochenende in Paris wegen eines Geschäftstermins kurzfristig absagt. Bianca stürzt sich in die Arbeit und versteht sich immer besser mit Bärbel, die ihr bald das "Du" anbietet.
