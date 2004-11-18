Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 015

TelenovelaStaffel 1Folge 15vom 18.11.2004
43 Min.Folge vom 18.11.2004Ab 6

Bianca lädt Oliver zu sich in die WG ein und dekoriert ihr Zimmer zu einer Unterwasserwelt voller Mystik und Fantasie. Berauscht vor Glück lässt sich Oliver von seiner Geliebten in ihrer "Lagune" verführen und inszeniert daraufhin eine symbolische Hochzeit: Er führt Bianca in der alten Dorfkirche an den Altar und fragt sie, ob sie seine Frau werden möchte. Unterdessen schenkt Sven morgens am Steg Sofia den Sonnenaufgang. Sofia fällt Sven verliebt um den Hals. Um so größer der Schmerz als sie erfährt, dass Sven den Sonnenaufgang auch schon Denise schenkte.

