TelenovelaStaffel 1Folge 7vom 08.11.2004
43 Min.Folge vom 08.11.2004Ab 6

Katy wird immer noch von Viktor bedrängt. Sie klagt Bianca ihre "Geldnot". Unterdessen erfährt Ariane, dass Maren ihren Mann nach Zürich begleitet. Eine "Geschäftsreise" mit seiner Geliebten ist ihm offenbar wichtiger als ein Wochenende mit seiner Familie. Bianca bittet Oliver, ihre Beziehung geheim zu halten. Es ist ihr vor dem Rest des Personals nicht angenehm, eine Affäre mit dem Sohn des Hauses zu unterhalten. Oliver überrascht Bianca mit einem Ausflug im Ruderboot. Sie flirten und küssen sich auf dem See bis sie plötzlich Denise am Ufer entdecken. Bianca ist sich sicher, dass Denise sie beobachtet hat.

