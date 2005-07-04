Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 169

TelenovelaStaffel 12Folge 4vom 04.07.2005
Folge 169

43 Min.Folge vom 04.07.2005Ab 6

Während Bianca sich trotz ihres Glücks mit Eddie um das Schicksal fast aller Wellinghoffs sorgt, wird Tina durch den Gentest erneut schmerzlich daran erinnert, dass sie keine Kinder bekommen kann. Sofia sucht Oliver auf und vertraut sich ihm an.

