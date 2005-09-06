Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 14Folge 11vom 06.09.2005
Bianca hat zunächst nichts dagegen, dass Denise bei Eddie und ihr einzieht. Georg ist sehr aufgeregt wegen der anstehenden Hochzeit und findet es nicht gut, dass Denise jetzt die Zweisamkeit des angehenden Hochzeitspaares stört. Oliver drängt Alexander, Katy an die Polizei zu übergeben, doch Alexander will erst mit Pascal sprechen.

