Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 199
43 Min.Folge vom 25.08.2005Ab 6
Nachdem Bianca von Oliver nach ihrem Hochzeitstermin gefragt wird, und Eddie frustriert seinen Antrag zurücknimmt, entschließt sich Bianca ihrerseits, mit einem Heiratsantrag auf Eddie zuzugehen. Maren kann endlich ihre Unschuld beweisen und wird von Alexander rehabilitiert.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises