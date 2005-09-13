Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück
Staffel 14Folge 15vom 13.09.2005
Folge 210
Ab 6

Bianca wundert sich, warum Eddie völlig neben sich steht - er verrät nicht, dass Oliver ihm gestanden hat, dass er Bianca immer noch liebt. Bianca erfährt von Maren, dass Katy noch mehr verbrochen hat: Katy hat das Feuer gelegt, in dem Biancas Vater ums Leben kam und wegen dem Bianca ins Gefängnis musste.

