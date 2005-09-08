Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 208
42 Min.Folge vom 08.09.2005Ab 6
Biancas und Eddies Hochzeitsvorbereitungen schreiten weiter fort, und sie diskutieren, wer wessen Namen annehmen soll. Heiko muss währenddessen erkennen, dass Sofia sich ihm immer mehr entzieht und seine Beziehung zu zerbrechen droht.
