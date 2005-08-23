Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 197
43 Min.Folge vom 23.08.2005Ab 6
Bianca muss sich mit Olivers Rückkehr auseinandersetzen, aber alles erscheint freundschaftlich zwischen ihnen. Oliver wünscht Eddie und Bianca alles Gute für ihre Hochzeit. Dank Olivers Initiative wird Alexander entlastet, zum Entsetzen von Pascal und Katy.
