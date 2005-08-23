Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 197

Telenovela Staffel 14 Folge 2 vom 23.08.2005
43 Min. Folge vom 23.08.2005

Bianca muss sich mit Olivers Rückkehr auseinandersetzen, aber alles erscheint freundschaftlich zwischen ihnen. Oliver wünscht Eddie und Bianca alles Gute für ihre Hochzeit. Dank Olivers Initiative wird Alexander entlastet, zum Entsetzen von Pascal und Katy.

