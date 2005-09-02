Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 204

TelenovelaStaffel 14Folge 9vom 02.09.2005
42 Min.Folge vom 02.09.2005Ab 6

Bianca nimmt Denise bei sich auf. Pascal feiert schon den Untergang der Wellinghoffs, als Oliver beschließt, von allen Mitarbeitern Schriftproben zu nehmen, um so den Verräter der Bank zu überführen.

