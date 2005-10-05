Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 224
57 Min.Folge vom 05.10.2005Ab 6
Biancas Trauung ist nur der Anfang des schönsten Tages in ihrem Leben. Auf Gut Wellinghoff wird ausgelassen gefeiert, und Heiko hat eine exotische Überraschung für das Brautpaar vorbereitet. Auch Katy und Pascal erwartet eine Überraschung - die Polizei ist ihnen auf den Fersen.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises