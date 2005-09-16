Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 213
42 Min.Folge vom 16.09.2005Ab 6
Bianca wendet sich an die Polizei und nach Katy wird gefahndet. Pascal und Katy fliehen und suchen Unterschlupf in einer stillgelegten Fabrikanlage. Für Sven und Maren scheint es ein Happy-End zu geben, vorsichtig kommen die beiden sich wieder näher.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises