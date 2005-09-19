Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 214
43 Min.Folge vom 19.09.2005Ab 6
Bianca wundert sich, warum sich Oliver plötzlich so distanziert ihr gegenüber verhält. Während Maren und Alexander versuchen, Pascals Manipulationen in der Bank auf die Spur zu kommen, bleibt Katy, trotz Fahndung, spurlos verschwunden.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises