Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 100
Katy hat leidenschaftlichen Sex mit Pascal und verblüfft ihn mit ihrem Wissen über Bankgeschäfte. Die beiden schließen einen Pakt, um das Bankhaus Wellinghoff zu ruinieren. Derweil verfällt Ariane dem Alkohol. Ihren Termin beim Scheidungsanwalt nimmt sie nicht wahr. Bärbel beschließt, sich von Markus nicht unterkriegen zu lassen, verbrennt sein Foto und bemüht sich, wieder ganz die Alte zu sein. Bianca und Oliver treffen sich zufällig im Fisch for Fun und wollen möglichst ungezwungen miteinander umgehen. Überrascht stellen sie fest, dass sie beide vor 23 Jahren um die selbe Zeit für einige Minuten klinisch tot waren. Auf dem Nachhauseweg werden sie ihrer unterdrückten Liebe nicht mehr Herr und küssen sich leidenschaftlich.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick