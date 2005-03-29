Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 102
Nachdem Oliver Bianca erzählt hat, dass er wahrscheinlich mit Judith nach Brasilien ziehen wird, schlafen die beiden sehnsuchtsvoll miteinander. Olivers Liebe zu Bianca entflammt dabei erneut so stark, dass er das geplante Brasilien-Projekt absagt, um in ihrer Nähe zu bleiben. Sehr zum Leidwesen von Judith, die unbedingt zu ihren Eltern nach Rio de Janeiro möchte. Zur selben Zeit hat Heiko ein Abendessen mit Astronautennahrung organisiert, vor dem sich alle ekeln. Als dann auch noch Sofia Heiko eine Szene macht, weil sie erfahren hat, dass er sie über seine angebliche Nacht im Gefängnis angelogen hat, ist es mit der guten Stimmung vorbei. Glücklicher geht es in der Stadtwohnung zu, wo sich Sven und Maren gegenseitig gestehen, dass sie sich ineinander verliebt haben.
Weitere Folgen in Staffel 7
