Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 092
Die Verlobung von Pascal und Bianca wird offiziell bekanntgegeben. Pascal provoziert Oliver. Er schmiedet Pläne, gemeinsam mit Bianca auf Gut Wellinghoff wohnen zu wollen und Kinder zu bekommen. Gegenüber Katy triumphiert Pascal, er habe die "Nuss Bianca geknackt". Bianca erfindet Ausflüchte, um nicht mit Pascal schlafen zu müssen. Der heuchelt, sie solle sich so viel Zeit nehmen wie sie brauche. Weil sich Ariane von ihrer Schwiegertochter in spe nicht bedienen lassen möchte, schlägt sie vor, Bianca als ihre zweite Assistentin zu beschäftigen. Bianca jedoch besteht darauf, bis zu ihrer Hochzeit weiterhin in der Küche zu arbeiten. Als Ariane ihren Mann in der Mittagspause mit einer Flasche Champagner im Büro überraschen möchte, erwischt sie ihn in flagranti mit Katy.
