Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 101
Bianca und Oliver küssen sich zärtlich und stehen danach hilflos voreinander. Bianca wird klar, dass sie sich nur eingeredet hat, ihre Liebe zu Oliver "im Griff zu haben". Jetzt hat sie wieder das Gefühl am Anfang zu stehen. Auch Bärbel leidet unter Liebeskummer. Trotz aller Bemühungen schafft sie es nicht, Markus zu vergessen. Unterdessen verfällt Ariane zunehmend dem Alkohol und schwelgt in Erinnerungen an eine Zeit, in der die Familie noch vereint war. Alexander versucht vergeblich, sich mit ihr zu versöhnen. Eddie erlebt eine große Überraschung, als eines Morgens Denise' schwangere Freundin Helga mit gepackten Koffern vor seiner Tür steht. Wegen eines Rohrbruchs in ihrer Wohnung zieht sie, ohne zu fragen, bei ihm ein und bemuttert ihn fortan. Für Eddies Geschmack verhält sie sich zu fürsorglich.
