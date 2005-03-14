Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 093
Katy triumphiert gegenüber Pascal, dass Ariane sie mit Alexander beim Sex erwischt hat. Ariane schließt sich weinend in ihrem Zimmer ein. Pascal tut so, als sorge er sich um Ariane und berichtet Oliver von dem desolaten Zustand seiner Mutter. Alexander herrscht Ariane an, sie müsse sich langsam daran gewöhnen, dass eine einzige Frau ihm niemals reiche. Sie sei aber die wichtigste Frau in seinem Leben. Oliver vertraut Bianca die Eheprobleme seiner Eltern an und beteuert ihr, wie gut es ihm tut, in Bianca einen Zuhörer zu haben. Bianca ist sich unsicher, wie sie auf die neu aufkeimende Nähe mit Oliver reagieren soll. Sie wirft ihm vor, ihre gemeinsame Liebe verraten zu haben.
