Bianca gesteht sich ein, immer gespürt zu haben, dass Oliver sie noch liebt. Jedoch hilft ihr das Wissen darum auch nicht weiter. Um Alexander zu sich zu locken, täuscht Katy eine Kreislaufschwäche vor und behauptet, Schlaftabletten geschluckt zu haben. Sie versucht, Alexander zu überreden, sich von Ariane zu trennen. Zudem versichert sie ihm, nicht eifersüchtig auf andere Frauen zu sein, wenn er sie heiratet. Zur selben Zeit redet Pascal "tröstend" auf die verzweifelte und betrunkene Ariane ein und gibt ihr ein Fläschchen mit tödlicher Medizin. Ariane schüttet den ganzen Flakon in ihr Wasserglas.

