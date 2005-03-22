Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 099

TelenovelaStaffel 7Folge 9vom 22.03.2005
Folge 099

Folge 099Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 9: Folge 099

43 Min.Folge vom 22.03.2005Ab 6

Bärbel erliegt erneut Markus' Charme, nachdem er überraschend in der Küche aufgetaucht ist. Sie verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihm, doch am nächsten Morgen ist Markus verschwunden. Als Katy erfährt, dass Ariane sich scheiden lassen will, ist sie freudig überrascht. Verführerisch raunt sie Alexander zu, dass sie ihn jederzeit trösten werde, doch Alexander lässt sie abblitzen. Oliver vertraut Bianca an, er habe das Gefühl, jeder in seiner Familie würde Unmögliches von ihm verlangen. Bianca tröstet Oliver und hofft, dass sie doch noch Freunde werden können.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen