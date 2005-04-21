Bianca - Wege zum Glück
Bianca ist erschüttert über Olivers Entschluss, nicht nach Brasilien zu gehen und kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Bärbel, die glaubt, dass Bianca das Wiedersehen mit Pascal zusetzt, schickt sie früher nach Hause. Zur selben Zeit sagt Oliver unter einem beruflichen Vorwand den Umzug nach Brasilien offiziell ab. Judith reagiert schockiert. Gegenüber Matthias gibt Oliver zu, wegen Bianca auf Gut Wellinghoff bleiben zu wollen. Judith entschließt sich, alleine nach Brasilien zu reisen und dort bei ihren Eltern Ferien zu machen, doch plötzlich bekommt sie starke Bauchkrämpfe.
