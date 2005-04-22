Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Silberstein diagnostiziert bei Judith eine akute Magenschleimhautentzündung. Ihrem Baby geht es gut. Von einem Flug nach Brasilien rät er ihr jedoch ab. Oliver fühlt sich schuldig an Judiths Zusammenbruch, und auch Ariane wirft sich vor, sich nicht genügend um Judith gekümmert zu haben. Unterdessen bittet Alexander Pascal, das Sponsorentreffen abzusagen, ohne Ariane zu informieren. Ariane, die, elegant zurecht gemacht, vergeblich im Fisch for Fun auf Sponsoren wartet, fühlt sich gedemütigt. Katy verkauft Pascal die Stadtwohnung für einen Euro.

